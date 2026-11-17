Уральца, осужденного за призывы к терроризму, обвинили в госизмене
В Свердловской области будут судить 19-летнего местного жителя, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии следствия, он контактировал с представителями террористических организаций, распространял материалы в их поддержку и готовил поджог административного здания. Дело направили в суд, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Александр Сапегин.
Следствием установлено, что в 2022–2024 годах молодой человек связался с представителями ряда террористических организаций. По их поручению он должен был заниматься пропагандой терроризма в России. Кроме того, обвиняемый намеревался совершить теракты и вступить в одну из организаций, признанных террористическими в России. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ при попытке выехать за границу.
Также, по версии следствия, молодой человек создал каналы в одном из мессенджеров, где публиковал материалы, оправдывающие терроризм. Кроме того, он самостоятельно изготовил взрывчатое вещество и хранил его дома, намереваясь использовать для поджога административного здания. Взрывчатку изъяли при задержании.
Ранее молодой человек уже был осужден за публичные призывы к террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ) и участие в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК РФ). Суд назначил ему девять лет лишения свободы в колонии общего режима.