Следствием установлено, что в 2022–2024 годах молодой человек связался с представителями ряда террористических организаций. По их поручению он должен был заниматься пропагандой терроризма в России. Кроме того, обвиняемый намеревался совершить теракты и вступить в одну из организаций, признанных террористическими в России. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ при попытке выехать за границу.