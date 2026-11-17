Самолет рейса из Петербурга в Калининград вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолет, выполнявший рейс FV6333 из Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Он благополучно приземлился в Пулково в 14:01 мск. На борту находились 112 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.
В Пулково подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме, информацию об аварийной посадке аэропорт не подтверждает. Пассажиры покинули самолет, им предоставили напитки. Сейчас их пересаживают на резервный борт.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности полетов и прав пассажиров.