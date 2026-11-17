Директора «СпецАвто Иж» начали судить по делу о мошенничестве
Его обвиняют в 28 эпизодах мошенничества с ущербом более 72 млн рублей
Устиновский райсуд Ижевска 17 ноября начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении 47-летнего директора автосалона «СпецАвто Иж», обвиняемого в 28 эпизодах мошенничества с ущербом более 72 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
По версии следствия, в 2010–2025 годах директор принимал у граждан автомобили на комиссию для последующей продажи, однако после реализации машин не передавал владельцам вырученные деньги, а расходовал их на личные нужды. Потерпевшими по делу признаны 28 человек.
Из 28 эпизодов 21 квалифицирован по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере), еще семь — по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).
Первое заседание отложили из-за неявки подсудимого, который находится на стационарном лечении. На следующем заседании государственный обвинитель планирует огласить предъявленное обвинение. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По делу допрошено 43 свидетеля, материалы насчитывают 27 томов.
Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал о завершении расследования дела и направлении его в суд. Тогда речь шла о том, что, по версии следствия, с декабря 2015-го по декабрь 2025 года директор убеждал граждан вкладывать личные сбережения в автомобильный бизнес, обещая вернуть деньги с процентами. Изначально полиция задокументировала семь эпизодов с ущербом 6,5 млн руб., позднее следствие выявило еще 21 эпизод. К моменту завершения расследования обвиняемый возместил потерпевшим 13 млн руб., на его имущество и счета наложили арест на 57 млн руб.
Мошенничество с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.