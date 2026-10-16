Директора автосалона в Ижевске обвинили в обмане клиентов на 72 млн рублей

По версии следствия, с декабря 2015-го по декабрь 2025 года обвиняемый, убеждал граждан вкладывать личные сбережения в автомобильный бизнес. Он обещал вернуть деньги с процентами, но, как полагает следствие, сообщал клиентам заведомо ложные сведения. Потерпевшими признаны 28 человек, общий ущерб превысил 72 млн руб.