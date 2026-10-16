Директора автосалона в Ижевске обвинили в обмане клиентов на 72 млн рублей
Дело выросло с семи до 28 эпизодов
В Удмуртии завершили расследование уголовного дела 47-летнего директора автосалона «СпецАвто Иж», обвиняемого в мошенничестве на сумму более 72 млн руб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Устиновский районный суд Ижевска.
По версии следствия, с декабря 2015-го по декабрь 2025 года обвиняемый, убеждал граждан вкладывать личные сбережения в автомобильный бизнес. Он обещал вернуть деньги с процентами, но, как полагает следствие, сообщал клиентам заведомо ложные сведения. Потерпевшими признаны 28 человек, общий ущерб превысил 72 млн руб.
Как сообщает МВД по Удмуртии, изначально полицейские задокументировали семь эпизодов предполагаемого мошенничества с ущербом 6,5 млн руб. Позднее следователи выявили еще 21 преступный факт.
По данным полиции, обвиняемый возместил потерпевшим 13 млн руб. На его имущество, включая земельный участок, долю в коттедже и технику, а также банковские счета наложен арест. Общая сумма арестованных активов составляет 57 млн руб.
Мужчине вменяют мошенничество с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере (ст. 159 УК ). По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.