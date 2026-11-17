В Калининграде с 20 ноября подорожают льготные проездные
В Калининграде с 20 ноября вырастет стоимость льготных проездных билетов и поездок для школьников. Новые тарифы приняли депутаты городского Совета на внеочередных заседаниях постоянных комиссий и самого горсовета 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Стоимость месячного проездного для пенсионеров по старости увеличится с 450 до 530 рублей, для федеральных и региональных льготников — с 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей. Многодетные родители будут платить за проездной 830 рублей вместо 700 рублей за каждого родителя. Цена одной поездки для школьников вырастет с 20 до 23 рублей.
В администрации отметили, что повышение связано с ростом расходов на работу общественного транспорта, в том числе на топливо, электроэнергию, запасные части, обслуживание и обновление подвижного состава, а также оплату труда водителей.
При этом количество поездок по месячным льготным проездным останется неограниченным. По оценке пресс-службы, при активном использовании такого билета одна поездка обойдется пенсионеру примерно в 9 рублей, а многодетному родителю — в 14 рублей. Это ниже стоимости обычного тарифа.