Стоимость месячного проездного для пенсионеров по старости увеличится с 450 до 530 рублей, для федеральных и региональных льготников — с 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей. Многодетные родители будут платить за проездной 830 рублей вместо 700 рублей за каждого родителя. Цена одной поездки для школьников вырастет с 20 до 23 рублей.