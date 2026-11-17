Ограничения введены «до особого распоряжения». Это уже вторая волна лимитов в регионе за 2026 год: 23 июня аналогичным решением штаба были установлены потолки в 100 л бензина и 200 л дизеля на одну машину. К 24 июля власти частично смягчили режим, разрешив продажу до 20 л в канистру, а в октябре ограничения были сняты полностью. Нынешний лимит на бензин вдвое жёстче июньского.