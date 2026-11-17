Пензенская область вновь ограничила продажу топлива
Это уже вторая волна лимитов в регионе за 2026 год
Оперативный штаб Пензенской области с 17 ноября ввел лимиты на розничную продажу горючего: не более 50 л автомобильного бензина и 200 л дизельного топлива на одно транспортное средство. Отпуск топлива в потребительскую тару, включая канистры, полностью запрещён. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своём Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что область «обеспечена горючим», а меры направлены на «поддержание стабильности на внутреннем рынке топливно-энергетических ресурсов».
Ограничения введены «до особого распоряжения». Это уже вторая волна лимитов в регионе за 2026 год: 23 июня аналогичным решением штаба были установлены потолки в 100 л бензина и 200 л дизеля на одну машину. К 24 июля власти частично смягчили режим, разрешив продажу до 20 л в канистру, а в октябре ограничения были сняты полностью. Нынешний лимит на бензин вдвое жёстче июньского.
Возврат к ручному регулированию розницы происходит на фоне общероссийского топливного кризиса, спровоцированного атаками беспилотников на НПЗ и внеплановыми ремонтами перерабатывающих мощностей. С 31 июля в стране действует полный запрет на экспорт бензина, продлённый до конца января 2027 года. По оценке экспертов, перебои с поставками сохраняются в ряде регионов и затрагивают прежде всего независимые сети АЗС.