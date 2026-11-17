Маломерные суда в Петербурге уходят на зимовку с 20% потерей доходов
До официального закрытия навигационного сезона в Санкт-Петербурге осталось несколько часов. Для владельцев коммерческих маломерных судов он оказался неудачным: оборот и заработки просели на пятую часть, рассказал 78.ru Виталий Поцелуйко, зампредседателя совета Ассоциации владельцев коммерческих маломерных судов (АВКОМС).
Главный удар по бизнесу нанесла невозможность подходить к разведенным мостам. Ограничение ударило не только по самим перевозчикам, но и по их деловым партнерам — ведущим отелям и популярным ресторанам города.
Спрос при этом никуда не делся: за сезон в ассоциацию обратились более сотни гостей, которые знали о запрете, но все равно мечтали увидеть разводку мостов. Перевозчики были вынуждены отказывать — легальных путей организовать такую прогулку почти не осталось.
Некоторые суда все же получили разрешение на выход в порт, чтобы показывать туристам хотя бы Благовещенский мост, однако его разводят не ежедневно, и в основную программу он не входит. К тому же оформление документов потребовало дополнительных затрат, что отразилось на стоимости таких рейсов.
«По нашей ассоциации 20% просадка минимум. А это значит, что 20% просадка по работе у капитанов, 20% просадка по налогам и платежам государству»,— подчеркнул господин Поцелуйко.
Отдельная головная боль — нелегальные перевозчики. Суда, прибывшие с юга — из Сочи, Анапы и Крыма, — бесконтрольно стоят в реках и каналах, мешают легальному бизнесу, не знают акватории и правил, открыто в этом признаются и не имеют лицензий на перевозку пассажиров.
Параллельно за порядком на воде следила Санкт-Петербургская транспортная прокуратура: с начала навигации прошло порядка 50 проверок на реках, каналах и в Финском заливе, выявлено около 400 нарушений. По итогам 15 судов отстранены от работы, 10 баз-стоянок приведены в порядок, 20 плавучих объектов сняты с незаконного учета, утилизировано свыше 150 кг некачественной продукции, а нарушители оштрафованы в общей сложности более чем на 400 тыс. рублей.