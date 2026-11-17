Некоторые суда все же получили разрешение на выход в порт, чтобы показывать туристам хотя бы Благовещенский мост, однако его разводят не ежедневно, и в основную программу он не входит. К тому же оформление документов потребовало дополнительных затрат, что отразилось на стоимости таких рейсов.