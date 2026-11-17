Группа молодых людей избила отца и ребенка на Богатырском проспекте
В Санкт-Петербурге полиция разыскивает участников нападения на мужчину и его несовершеннолетнего сына. Инцидент произошел ночью 15 ноября на Богатырском проспекте. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, на отца и ребенка напала группа примерно из восьми молодых людей.
Мужчину госпитализировали на скорой помощи. Мальчику оказали первую помощь.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личности нападавших.