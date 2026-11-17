В Санкт-Петербурге полиция разыскивает участников нападения на мужчину и его несовершеннолетнего сына. Инцидент произошел ночью 15 ноября на Богатырском проспекте. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.