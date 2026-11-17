В том числе на благоустройство и озеленение в рамках программы «Петербургские дворы» предложили направить 1,5 млрд рублей. Еще 1,3 млрд рублей — на приобретение медицинского оборудования и капитальный ремонт учреждений здравоохранения. На развитие физической культуры и спорта — 681 млн рублей. На оснащение площадок в детских садах, ремонт загородных баз, молодежных центров и домов молодежи — 584 млн рублей. На природоохранные мероприятия — 186 млн рублей.