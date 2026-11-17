Корабельников подвел итоги экспертизы поправок к проекту закона о бюджете Петербурга
Наибольшее количество поправок к проекту закона о бюджете Санкт-Петербурга на 2027–2029 годы поступило от фракции «Единая Россия», сообщила пресс-служба администрации города.
Бюджетная комиссия под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова также рассмотрела поправки от фракций «ЛДПР», «КПРФ», «Новые люди», «Зеленые» и депутата Дмитрия Павлова. По итогам проведенной экспертизы было рекомендовано поддержать все 18 поправок на общую сумму 4,4 млрд рублей.
В том числе на благоустройство и озеленение в рамках программы «Петербургские дворы» предложили направить 1,5 млрд рублей. Еще 1,3 млрд рублей — на приобретение медицинского оборудования и капитальный ремонт учреждений здравоохранения. На развитие физической культуры и спорта — 681 млн рублей. На оснащение площадок в детских садах, ремонт загородных баз, молодежных центров и домов молодежи — 584 млн рублей. На природоохранные мероприятия — 186 млн рублей.
«В депутатских поправках — знание конкретных проблем на местах. Для нас важно, чтобы за каждым предложением стояли реальные потребности, подкрепленные качественными расчетами и возможностями бюджета. Все 18 инициатив, рассмотренных сегодня, такую экспертизу прошли и рекомендованы к принятию»,— подчеркнул господин Корабельников.
Второе чтение законопроекта о бюджете города запланировано на 25 ноября.