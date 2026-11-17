На Ямале предложили запретить отлов щенков и изъятие животных без решения суда
В Салехарде состоялось заседание рабочей группы по подготовке изменений в региональное законодательство об обращении с животными без владельцев, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Участники рассмотрели поступившие обращения и предложения.
Так, жители и эксперты предложили запретить отлов щенков отдельно от матери, а также изъятие животных из жилья без решения суда. Ямальцы также просят предусмотреть видеозапись отлова и возврата животных на прежние места обитания. Парламентарии намерены закрепить эти положения в законе, чтобы не допустить злоупотреблений при применении норм.
Кроме того, предлагается ограничить прикармливание безнадзорных животных, установку будок и укрытий для них, потому что места прикорма могут стать зонами, которые животные начнут охранять, что опасно для прохожих. Кроме того, пищевые отходы привлекают птиц и грызунов, которые могут переносить заболевания. Предполагается, что эти территории будут определять органы местного самоуправления. За нарушение запрета предложено установить административную ответственность.
На заседании также обсудили порядок отлова бездомных животных по заявкам. Если они не будут проявлять немотивированной агрессии, то их вернут в прежнюю среду обитания. При этом представителей общественности могут включать в состав комиссии, оценивающей признаки немотивированной агрессивности собак. В экстраординарных ситуациях предлагается вводить специальный режим: если человек погиб или был тяжело ранен после нападения бездомного или неустановленного животного. Предусматривается введение карантина при угрозе распространения опасных для человека заболеваний, а также в случаях, когда зафиксированы многократные случаи скопления животных без владельцев и если другие меры оказались нерезультативными.