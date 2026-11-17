На заседании также обсудили порядок отлова бездомных животных по заявкам. Если они не будут проявлять немотивированной агрессии, то их вернут в прежнюю среду обитания. При этом представителей общественности могут включать в состав комиссии, оценивающей признаки немотивированной агрессивности собак. В экстраординарных ситуациях предлагается вводить специальный режим: если человек погиб или был тяжело ранен после нападения бездомного или неустановленного животного. Предусматривается введение карантина при угрозе распространения опасных для человека заболеваний, а также в случаях, когда зафиксированы многократные случаи скопления животных без владельцев и если другие меры оказались нерезультативными.