АИ-92 и дизельное топливо доступны на всех станциях, АИ-95 есть только на 24 АЗС, АИ-100 — на 1 заправке. На 4 станциях действуют ограничения по отпуску топлива в баки — АИ-95 и АИ-92 отпускают по 30 л на 4 АЗС, дизельное топливо по 50 л отпускают на 4 заправках.