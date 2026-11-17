В специально оборудованном помещении полицейские и сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли 23 свертка с порошкообразным веществом общей массой около 23 кг, 19 контейнеров общим объемом 90 л с неизвестным веществом, 51 канистру общим объемом 900 л предположительно с прекурсорами, а также оборудование для изготовления наркотических средств, фасовочные материалы и приспособления.