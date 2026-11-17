В нарколаборатории под Городцом изъяли 23 кг запрещенных веществ
В частном доме в деревне Мартыново Городецкого муниципального округа пресечена деятельность нарколаборатории, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
В специально оборудованном помещении полицейские и сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли 23 свертка с порошкообразным веществом общей массой около 23 кг, 19 контейнеров общим объемом 90 л с неизвестным веществом, 51 канистру общим объемом 900 л предположительно с прекурсорами, а также оборудование для изготовления наркотических средств, фасовочные материалы и приспособления.
Следственный отдел МО МВД России «Городецкий» возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
По подозрению в совершении преступления задержан и арестован неработающий, ранее не судимый 45-летний уроженец Татарстана. Он признал вину.