По информации ведомства, родственник пермяка заключил контракт на изготовление редукторов для станков-качалок, однако не имел необходимых производственных мощностей. Тогда он попросил брата найти списанные механизмы в хорошем состоянии. Тот нашел редукторы, которые восстановили в пермской мастерской и снабдили табличками с указанием нового года выпуска. После этого оборудование передали заказчику. Затем предприниматель повторил схему и поставил компании еще восемь восстановленных деталей. Правонарушение обнаружила служба экономической безопасности компании, когда поставщик не смог объяснить происхождение оборудования. При проверке производственной площадки в Пермском крае обнаружили свежевыкрашенные редукторы со следами эксплуатации. Материалы передали правоохранительным органам.