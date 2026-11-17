Житель Перми, виновный в пособничестве в обмане нефтяников, выплатил штраф
Судебные приставы добились выплаты уголовного штрафа в размере 350 тыс. руб. с жителя Перми, осужденного за пособничество в мошенничестве при поставке оборудования нефтеперерабатывающей компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
По информации ведомства, родственник пермяка заключил контракт на изготовление редукторов для станков-качалок, однако не имел необходимых производственных мощностей. Тогда он попросил брата найти списанные механизмы в хорошем состоянии. Тот нашел редукторы, которые восстановили в пермской мастерской и снабдили табличками с указанием нового года выпуска. После этого оборудование передали заказчику. Затем предприниматель повторил схему и поставил компании еще восемь восстановленных деталей. Правонарушение обнаружила служба экономической безопасности компании, когда поставщик не смог объяснить происхождение оборудования. При проверке производственной площадки в Пермском крае обнаружили свежевыкрашенные редукторы со следами эксплуатации. Материалы передали правоохранительным органам.
Суд признал жителя Перми пособником мошенничества в сфере предпринимательской деятельности в крупном и особо крупном размере. Ему назначили три года лишения свободы условно и штраф 350 тыс. руб. Поскольку в установленный срок штраф не был погашен, приставы применили меры принудительного исполнения: ограничили выезд за границу, запретили регистрационные действия с автомобилем и обратили взыскание на зарплату и другие доходы. Кроме того, должнику начислили исполнительский сбор. В итоге штраф был выплачен полностью.