В октябре объем лимитов по кредитным картам в Удмуртии вырос на 4,1%
Банки одобрили по новым картам 1,54 млрд рублей
В октябре объем лимитов по новым кредитным картам в Удмуртии составил 1,54 млрд руб. По сравнению с сентябрем показатель увеличился на 4,1%, когда он равнялся 1,48 млрд руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По объему лимитов республика заняла 27-е место среди 30 регионов — лидеров по этому показателю. В большинстве регионов из первой тридцатки в октябре зафиксировано снижение. Наиболее заметным оно было в Нижегородской области (на 7,8%) и Башкирии (на 7,5%).
В целом по России объем лимитов по новым кредитным картам за месяц сократился на 3,1%, до 152,3 млрд руб. Показатель снижается второй месяц подряд. В НБКИ связывают сдержанную выдачу с высокими ставками и требованиями банков к качеству кредитных историй заемщиков.