По объему лимитов республика заняла 27-е место среди 30 регионов — лидеров по этому показателю. В большинстве регионов из первой тридцатки в октябре зафиксировано снижение. Наиболее заметным оно было в Нижегородской области (на 7,8%) и Башкирии (на 7,5%).