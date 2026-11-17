В Краснодаре утром 17 ноября работают 106 автозаправочных станций
В Краснодаре по состоянию на утро 17 ноября работают 106 автозаправочных станций. Еще три АЗС временно не отпускают топливо, шесть объектов закрыты на ремонт или ребрендинг. Такие данные приводит МЦУ города.
Бензин АИ-92 есть в наличии на 104 работающих заправках, АИ-95 — на 97, дизельное топливо — на 103. АИ-100 продают на 12 АЗС.
На некоторых станциях по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. В администрации отметили, что ситуация с наличием топлива в течение дня меняется.