На сферу образования в 2027 году предусматривается 29 млрд руб., в 2028 году – 25,1 млрд руб. На дорожное хозяйство и транспорт – 18,3 млрд руб. в 2027 году, а всего в течение трех лет – 56 млрд руб. Расходы на ЖКХ и благоустройство составят 9,8 млрд руб. в следующем году, а в целом за три года – около 24 млрд руб.