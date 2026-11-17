Бюджет Перми на 2027–2029 годы принят в первом чтении
Сегодня депутаты Пермской городской думы приняли в первом чтении бюджет на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Основные параметры главного финансового документа озвучил глава города Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что проект бюджета сформирован в условиях замедления темпа роста экономических показателей.
Доходы бюджета Перми в 2027 году запланированы в объеме 68,4 млрд руб., в 2028 году – 65,6 млрд руб., в 2029 году – 65,1 млрд руб. Расходы в 2027 году предусмотрены в объеме 70 млрд руб. В 2028 и 2029 годах расходы запланированы в объемах, равных доходам. «Несмотря на непростую экономическую ситуацию бюджет города продолжает расти. Доходная часть увеличивается на 2,5 млрд руб. Это позволит нам продолжать реализацию всех проектов и обеспечить стабильное финансирование», – подчеркнул мэр.
В ближайшие три года бюджет Перми сохранит социальную направленность – наибольший объем средств будет направлен на сферу образования, дорожное хозяйство и транспорт, ЖКХ и благоустройство.
На сферу образования в 2027 году предусматривается 29 млрд руб., в 2028 году – 25,1 млрд руб. На дорожное хозяйство и транспорт – 18,3 млрд руб. в 2027 году, а всего в течение трех лет – 56 млрд руб. Расходы на ЖКХ и благоустройство составят 9,8 млрд руб. в следующем году, а в целом за три года – около 24 млрд руб.