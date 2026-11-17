В Прикамье 129 классов закрыли на карантин
С 9 по 15 ноября в Пермском крае было зарегистрировано 12 206 заболевших гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель увеличился на 17,5%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю.
По информации ведомства, эпидемический порог не был превышен. Согласному лабораторному мониторингу, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа.
Также в связи с заболеваемостью ОРВИ в Пермском крае за прошедшую неделю был временно приостановлен образовательный процесс в 73 группах в 43 дошкольных организациях, в 129 классах в 61 школе и в трех группах в шести СУЗах.