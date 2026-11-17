Осколки БПЛА повредили жилой дом в Новгородской области
В Новгородской области в ночь на 17 ноября отразили атаку беспилотников. В результате падения обломков поврежден жилой дом, его жителей эвакуировали в пункт временного пребывания. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.
По словам главы области, угрозы жизни людей нет. Им пообещали оказать необходимую помощь, в том числе материальную. Господин Дронов призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать об их обнаружении по номеру 112.
По данным Минобороны России, за ночь с 20:00 16 ноября до 8:00 17 ноября силы ПВО уничтожили 1 441 беспилотник самолетного типа. Их перехватили над 22 регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.