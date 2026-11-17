Китайские партнеры РЖД хотят видеть Петербург в маршруте нового турпоезда
Петербург может войти в маршрут нового туристического поезда между Россией и Китаем. РЖД рассчитывают запустить его в 2027 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.
По его словам, китайские партнеры подтвердили заинтересованность в перевозках и озвучили желание включить в маршрут не только Москву, но и Санкт-Петербург.
«Сейчас мы рассматриваем эти предложения. Возможно, один из этих городов будет включен в маршрут или станет конечной точкой прибытия»,— отметил господин Колесников.
Рабочее название турпоезда — «Великий чайный путь». Отправляться он будет из Китая — не обязательно из Пекина, речь может идти о северных районах страны. Конкретика по организации ожидается к весне, а запуск — в 2027 году.
В этом году РЖД уже провели тестовую поездку с участием китайских турагентств, туроператоров и блогеров: маршрут включал Байкал и остановки в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, на Урале, в Перми и Москве. Кроме того, первый рейс выполнил турпоезд Владивосток — Суйфэньхэ — Владивосток.