В этом году РЖД уже провели тестовую поездку с участием китайских турагентств, туроператоров и блогеров: маршрут включал Байкал и остановки в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, на Урале, в Перми и Москве. Кроме того, первый рейс выполнил турпоезд Владивосток — Суйфэньхэ — Владивосток.