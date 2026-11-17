Тело младенца было найдено вечером 16 ноября на территории мусоросортировочного центра. Причины смерти ребенка установят на судебно-медицинской экспертизе. В ходе следствия будут установлены личность матери, обстоятельства его рождения и гибели, а также то, как тело оказалось в центре сортировки мусора.