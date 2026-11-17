О планах Эстонии полностью закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 1 декабря 2026 года заявил 15 ноября глава МИД этой страны Маргус Цахкна. Таллин связывает это намерение с попыткой поджога здания производителя беспилотников Threod Systems, в результате которой были задержаны восемь граждан Латвии. По утверждениям эстонской стороны, за инцидентом якобы могут стоять российские спецслужбы.