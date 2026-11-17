Автобусные перевозчики предупредили о закрытии рейсов из Петербурга в Эстонию
Компании, осуществляющие автобусные перевозки из Санкт-Петербурга в Таллин и обратно, пока не спешат принимать конкретные решения в связи с намерением властей Эстонии закрыть границу с Россией с 1 декабря, сообщил РБК Петербург со ссылкой на представителей перевозчиков.
Lux Express Group, как отметили в пресс-службе компании, если границу закроют, приостановит в среднем четыре автобусных рейса в день в каждую сторону.
Международная компания Ecolines указала на отсутствие оснований менять маршруты перевозок, потому что пока «нет никаких официальных документов по этому вопросу». Перевозчик будет ждать итогов заседания правительственного кабинета Эстонии, которое намечено на 20 ноября.
Эстонский перевозчик Baltic Shuttle сообщил о готовности вернуть средства за купленные билеты на отмененные автобусные рейсы в полном объеме. В компании добавили, что изменение маршрутов рейсов через Латвию будет невозможным.
О планах Эстонии полностью закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 1 декабря 2026 года заявил 15 ноября глава МИД этой страны Маргус Цахкна. Таллин связывает это намерение с попыткой поджога здания производителя беспилотников Threod Systems, в результате которой были задержаны восемь граждан Латвии. По утверждениям эстонской стороны, за инцидентом якобы могут стоять российские спецслужбы.