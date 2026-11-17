Ярославская область хочет продать крупный энергоактив
Ярославская область планирует продать контрольный пакет акций угличского АО «Малая комплексная энергетика» (АО «МКЭ»). Проект закона об этом внес в облдуму губернатор Михаил Евраев, следует из внесенного законопроекта.
В программу приватизации на 2026–2028 годы предлагается включить все принадлежащие области акции компании — 20 199 штук, или 56,1099% уставного капитала. АО «Малая комплексная энергетика» поставляет тепло и горячую воду в Угличе, Пошехонье, Мышкине и Ростове. По данным компании, она эксплуатирует 24 котельные.
Как сообщила заместитель министра имущественных отношений области Юлия Кокина на заседании комитета облдумы по экономической политике, продать акции региональные власти решили из-за отсутствия взаимопонимания с другими акционерами. В частности, контрольного пакета недостаточно для изменения устава.
«Рассматривали разные варианты взаимодействия с акционерами. К сожалению, не совсем удачно, поэтому приняли решение, что целесообразнее было бы отпустить это акционерное общество в свободное плавание»,— сказала она.
Как уточнил министр финансов Алексей Долгов, область не может поддерживать компанию за счет бюджета при наличии частных акционеров. По словам госпожи Кокиной, АО «МКЭ» предварительно оценили в сумму чуть выше 100 млн руб. Оценка самого пакета еще готовится.
Как рассказала замминистра, помимо области у компании три акционера — ООО «АДС», ООО «РусЭнергокапитал» и Александр Кочарский. Региональные власти предлагали миноритариям продать акции области, но их предложения не устроили правительство. Профильный комитет рекомендовал думе поддержать закон в первом чтении.