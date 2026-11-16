В Петербурге выплатят до 400 тысяч рублей владельцам пострадавших от атак БПЛА автомобилей

Размер выплаты определят на основании отчета об оценке ущерба. В случае повреждения машины владелец сможет получить 50% от оценочной стоимости восстановительного ремонта. Если автомобиль утрачен, компенсация составит 50% его среднерыночной стоимости. Также предусмотрена выплата в размере 100% от оцененного ущерба, причиненного повреждением или утратой транспортного средства.