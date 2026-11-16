В Петербурге выплатят до 400 тысяч рублей владельцам пострадавших от атак БПЛА автомобилей
В Санкт-Петербурге владельцам автомобилей, пострадавших в результате атаки БПЛА в октябре, выплатят компенсации. Максимальный размер выплаты составит 400 тыс. рублей. Соответствующее постановление опубликовано 16 ноября на сайте Смольного.
Документ устанавливает дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам при повреждении или утрате транспортного средства в результате террористического акта.
Компенсация распространяется на случаи, произошедшие в период с 1 октября по 16 ноября 2026 года. Подать заявление на получение средств владельцы автомобилей смогут в течение года.
Размер выплаты определят на основании отчета об оценке ущерба. В случае повреждения машины владелец сможет получить 50% от оценочной стоимости восстановительного ремонта. Если автомобиль утрачен, компенсация составит 50% его среднерыночной стоимости. Также предусмотрена выплата в размере 100% от оцененного ущерба, причиненного повреждением или утратой транспортного средства.
Общая сумма компенсации не может превышать 400 тыс. рублей. При этом на оплату услуг по оценке ущерба предусмотрено не более 10 тыс. рублей на один автомобиль.
Факт повреждения или утраты машины в результате теракта должен быть подтвержден постановлением следователя или определением суда о признании гражданина потерпевшим по уголовному делу о террористическом акте.