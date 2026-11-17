«Знаете, кого я себе напоминаю в последнее время? Жириновского. Вот честно. Участвовал во всех выборах — всегда проигрывал. Но было интересно и весело. Вот также и я. Выступаю, что-то хочу доказать… Буква "Б" для Санкт-Петербурга — кармическая: Бельский, Беглов, Барышников. Я имел в виду не себя — Михаила Барышникова (вероятно, речь шла про ведущего солиста Театра имени Кирова в 1967–1974 годах, который во время зарубежных гастролей 1974 года в составе Большого театра стал невозвращенцем.— «Ъ Северо-Запад»). А я тоже Михаил»,— не останавливался депутат.