Встреча без шарфиков
Петербургские единороссы обсудили итоги работы
«Единая Россия» в понедельник, 16 ноября, собрала петербургских партийцев на отчетной конференции. На встрече в формально видимой конкурентной борьбе избрали секретаря регионального отделения и внесли поствыборные корректировки в состав руководящих органов. А еще обзавелись «медведями» и посмеялись.
Рабочую неделю петербургские единороссы начали с собрания в комплексе «Россия — Моя история» на конференции, посвященной итогам работы партии за последние годы. На входе партийцам вручали небольшие презенты, приуроченные к юбилею объединения: 1 декабря «Единая Россия» отметит свое 25-летие. Памятным сувениром стала увесистая статуэтка медведя из сплава металла на постаменте.
Главными темами в повестке встречи стали доклад секретаря регионального отделения партии Александра Бельского, а также решение кадровых вопросов в руководящих органах петербургской «Единой России». Слушать об успехах единороссов пришли депутаты Государственной думы и Законодательного собрания, руководители районных администраций, председатели смольнинских комитетов и главы муниципальных образований. Некоторые места в первом ряду, зарезервированном для членов правительства, пустовали. Не пришел губернатор Петербурга Александр Беглов, хотя его визит анонсировали ранее. Глава города в этот день работал в столице. Вместе с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко градоначальник участвовал в заседании организационного комитета Евразийского женского форума. Также отсутствовали новенькие из числа вице-губернаторов: Андрей Хорт и Евгений Григорьев. Таблички с их именами оставались на стульях до самого начала мероприятия.
Спикер Бельский, начиная свое выступление, упомянул несколько исторических, по его мнению, событий во время прошедших избирательных кампаний. В их числе — 37 мандатов в Законодательном собрании, что стало рекордом в истории фракции в городском парламенте. Также господин Бельский не забыл про выборы в муниципальном образовании Автово, где впервые за десятилетие ЕР смогла одержать победу и получить 14 мандатов. Всего у «Единой России» в Петербурге теперь насчитывается 1329 муниципальных депутатов, резюмировал спикер.
Такого результата партия не смогла бы достичь без мобилизационной базы, продолжал Александр Бельский. Сейчас этот актив насчитывает 1,7 млн человек. При этом членами партии в городе являются 63,1 тыс. петербуржцев. Еще год назад партбилет имели 35,5 тыс. горожан. Есть к чему стремиться — председатель партии Дмитрий Медведев поставил задачу регионам, чтобы членами партии стал минимум 2% населения. В Петербурге это около 80 тыс. человек.
Отдельно глава единороссов Северной столицы упомянул и о расширении партийного офиса на Старо-Невском проспекте. «Единая Россия» переезжает туда с Конногвардейского бульвара. За предоставление площадей в историческом центре Петербурга спикер Бельский поблагодарил губернатора Александра Беглова и правительство города.
О новой локации единороссов «Ъ Северо-Запад» сообщал ранее. До конца года там собираются обустроить помещения приемной партии, а также организовать музей истории «Единой России» и специальной военной операции. Общая площадь штаба составит 1,7 тыс. кв. м.
Под конец встречи единороссы обновили состав политсовета и президиума регионального совета партии. В президиуме сменились только две персоны. Его покинули муниципальный депутат Александр Маликов, а также экс-депутат Государственной думы Михаил Романов. За считаные месяцы политическая карьера господина Романова сошла на нет. После десяти лет работы на Охотном ряду, он провалил внутрипартийные праймериз, уступив главе федерации дзюдо Санкт-Петербурга и руководителю спортивного клуба «Турбостроитель» Михаилу Рахлину в 211-м округе. Последний является сыном Анатолия Рахлина, заслуженного тренера страны у которого в свое время тренировался президент страны Владимир Путин. После окончания депутатских полномочий экс-депутат Романов отправился на СВО, применять в бою опыт, полученный в нижней палате парламента. Новыми членами президиума стали господин Рахлин и депутат Госдумы Екатерина Кондратьева.
Самым ярким событием дня стала конкурентная «борьба» за пост секретаря петербургского отделения партии, который с ноября 2024 года занимает спикер Бельский. По уставу «Единой России», для проведения внутрипартийных выборов необходимо участие минимум двух кандидатов. Первым, ожидаемо, стал Александр Бельский.
Роль технического кандидата досталась его коллеге — депутату Заксобрания Михаилу Барышникову. В таком амплуа он выступает уже в третий раз. Вступительное слово господина Барышникова напоминало стендап. Первый панчлайн звучал так: «Сегодня не 2 февраля, но похоже на День сурка».
Депутат Барышников рассказал, что считает своего оппонента, Александра Бельского, сильнейшим единороссом в городе, а может, и в стране. Не потому, что он его «начальник», начал объяснять парламентарий, а из-за достижений городского отделения, в том числе на последних выборах. Михаил Барышников перед конференцией размышлял, не отказаться ли от предложенной ему роли, но не стал прерывать традицию.
«Знаете, кого я себе напоминаю в последнее время? Жириновского. Вот честно. Участвовал во всех выборах — всегда проигрывал. Но было интересно и весело. Вот также и я. Выступаю, что-то хочу доказать… Буква "Б" для Санкт-Петербурга — кармическая: Бельский, Беглов, Барышников. Я имел в виду не себя — Михаила Барышникова (вероятно, речь шла про ведущего солиста Театра имени Кирова в 1967–1974 годах, который во время зарубежных гастролей 1974 года в составе Большого театра стал невозвращенцем.— «Ъ Северо-Запад»). А я тоже Михаил»,— не останавливался депутат.
Пользуясь случаем, единоросс решил высказать несколько идей, которые, по его мнению, могли бы улучшить положение партии. В прошлые разы он предлагал отказаться от шарфов с партийной символикой, которые со временем, действительно, исчезли. «Мы теперь без шарфиков работаем даже лучше»,— резюмировал он. Новое предложение — организовать партийные структуры по производственному принципу, вдобавок к территориальному. Описание новой структуры напоминало парторгов на заводе.
«Что, нельзя? Почему-то Антонова (Светлана, глава региональной контрольно-ревизионной комиссии.— «Ъ Северо-Запад») мне машет… А, ей просто жарко»,— продолжал депутат Барышников.
Выступление господина Барышникова то и дело прерывалось смехом и аплодисментами в зале. В завершение своего бенефиса депутат попросил коллег поддержать кандидатуру Александра Бельского. Призыв услышали. Спикер переизбран 215-ю голосами делегатов. Михаила Барышникова поддержали пятеро.