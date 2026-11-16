На Крымском мосту запустили реверсивное движение после атаки ВСУ
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту организовали в реверсивном режиме после атаки Вооруженных сил Украины. Ночью 16 ноября движение по мосту временно приостанавливали. На объекте начались восстановительные работы, специалисты оценивали повреждения и возможность возобновления проезда.
Об атаке на Крымский мост сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он не уточнил, куда именно пришелся удар. После этого движение по автомобильной части моста временно остановили. Ограничения предварительно планировали снять к середине дня.
По предварительной информации Минтранса России, в результате атаки никто не пострадал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что повреждения моста незначительные.
Временное закрытие автомобильной части моста повлияло на расписание поездов, следующих в Крым. При этом, по данным Минтранса России, железнодорожное сообщение продолжает работать в штатном режиме.
На подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края организуют два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. Водители смогут согреться и выпить горячего чая. Также на площадках установят биотуалеты.
Власти рекомендовали автомобилистам учитывать ограничения при планировании поездок и следить за официальными сообщениями. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обсудил ситуацию с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Информацию о паромном сообщении между Крымом и портом Кавказ можно получить по телефону Минтранса Крыма: +7-979-020-35-62.
Оперативную информацию о работе Крымского моста публикуют в официальном канале «Крымский мост: оперативная информация» в MAX.