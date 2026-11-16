На Крымском мосту запустили реверсивное движение после атаки ВСУ

На подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края организуют два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. Водители смогут согреться и выпить горячего чая. Также на площадках установят биотуалеты.