В Павловске выставят на торги 69 зданий бывшего военного городка

Участок не входит в состав расположенного по соседству памятника — ансамбля казарм и служб лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка. При этом территория подпадает под ограничения и особые градостроительные режимы, установленные городским законом об охранных зонах исторического Петербурга.