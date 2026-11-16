В Павловске выставят на торги 69 зданий бывшего военного городка
В Павловске на торги выставят земельные участки и 69 зданий бывшего военного городка на улице Обороны. Недвижимость планируют изъять из пользования Санкт-Петербургского университета ФСИН. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий, пишет «Фонтанка».
Согласно выпискам из реестра недвижимости, некоторые здания находятся в руинированном состоянии.
ПАО ДОМ.РФ предстоит оформить образование земельных участков, а Росимуществу — изъять объекты из управления петербургского Университета ФСИН.
Половину выручки от продажи направят в федеральный бюджет, еще 30% — публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
Участок не входит в состав расположенного по соседству памятника — ансамбля казарм и служб лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка. При этом территория подпадает под ограничения и особые градостроительные режимы, установленные городским законом об охранных зонах исторического Петербурга.
Ранее из оперативного управления Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры изъяли для продажи с торгов и сами казармы.