Пермский «Молот» обыграл «Олимпию»

Хоккеисты «Молота» в матче чемпионата Высшей Хоккейной Лиги на своем льду одержали победу над «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Поединок получился упорным и завершился со счетом 4:3. Пермской команде удалось в первой половине второго периода забросить три шайбы, но еще до перерыва гости отыграли два гола. В завершающей трети матча на последних секундах команды успели обменяться взятием ворот.