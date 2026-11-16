Хуснуллин сообщил о подготовке к восстановлению Крымского моста
На Крымском мосту запустили реверсивное движение автомобильного транспорта. Для восстановления поврежденных участков уже собрали необходимые ресурсы, проектировщиков и строителей. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин после осмотра моста.
По его словам, он лично выехал на Крымский мост, чтобы оценить его состояние и повреждения. Также состоялись комиссия и совещание, на которых обсудили дальнейшие действия по восстановлению объекта.
Господин Хуснуллин сообщил, что специалисты уже подготовили необходимые ресурсы для проведения ремонтных работ. В их число вошли проектировщики и строительные организации. Сейчас также решаются вопросы логистики совместно с руководством регионов.
По словам вице-премьера, все необходимые решения для организации работ уже приняты. Он отметил, что у специалистов есть опыт восстановления подобных объектов.
Господин Хуснуллин заявил, что автомобильный и пассажирский транспорт продолжит пользоваться Крымским мостом, а доставка грузов будет обеспечена.
На данный момент на мосту уже организовали реверсивное движение автомобилей. Работы по восстановлению объекта будут проводить с учетом принятых решений и подготовленных ресурсов.