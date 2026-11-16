В прокат выходит фильм Питера Фаррелли «Рокки — это я» о создании хита «Рокки»
Голливуд любит голливудские истории. А что может быть более голливудским, чем история простого парня, которого все считают лузером, но который находит силы поверить в себя, упорно идти к цели, кажущейся недостижимой, и достичь ее, а по пути еще и завоевать любовь хорошей девушки? Возможно, именно поэтому в 1977 году «Рокки», снятый за $1 млн и заработавший в мировом прокате $225 млн, получил главный «Оскар», обойдя «Всю президентскую рать», «Телесеть» и «Таксиста».
Голливудской была и история за кадром «Рокки». Неудачливый актер Сильвестр Сталлоне, едва сводивший концы с концами (ему даже пришлось продать своего любимого пса Баткуса, так как он не мог его прокормить), написал отличный сценарий и сумел убедить продюсеров его поставить. И более того — взять на главную роль не кинозвезду вроде Роберта Редфорда или Клинта Иствуда, а его самого — парня со странным лицом и плохой дикцией. И не только «Рокки» оказался абсолютным хитом, но и Сталлоне стал одной из самых ярких голливудских звезд.
Именно эту историю рассказывает фильм Питера Фаррелли по сценарию Питера Гэмбла. Сталлоне в картине сыграл Энтони Ипполито, полностью перенявший пластику, мимику и манеру говорить Слая — так, что в переснятых кадрах из «Рокки» его не отличить от оригинала.
Но он не просто изображает Сталлоне, а наполняет свою роль неподдельными эмоциями, и именно это делает героя живым, чувствующим, искренним и уязвимым.