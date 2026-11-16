В прокат выходит фильм Питера Фаррелли «Рокки — это я» о создании хита «Рокки»

Голливудской была и история за кадром «Рокки». Неудачливый актер Сильвестр Сталлоне, едва сводивший концы с концами (ему даже пришлось продать своего любимого пса Баткуса, так как он не мог его прокормить), написал отличный сценарий и сумел убедить продюсеров его поставить. И более того — взять на главную роль не кинозвезду вроде Роберта Редфорда или Клинта Иствуда, а его самого — парня со странным лицом и плохой дикцией. И не только «Рокки» оказался абсолютным хитом, но и Сталлоне стал одной из самых ярких голливудских звезд.