На фестивале IDFA в Амстердаме показали нидерландско-китайский фильм «Год призрака»

Картина начинается с того, что режиссеру, живущему в Нидерландах со своей голландской подругой, приходит сообщение, что его отец при смерти. Луи вылетает в Пекин, но вокруг разгар эпидемии ковида, и его заключают на месяц в карантин. За это время старик умирает в провинциальном китайском городе, и сыну не удается его похоронить. Овдовевшая мать впадает в депрессию, но отказывается переехать в столицу к дочери: не хочет покидать место, где лежит прах мужа и, как она убеждена, обитает его призрак. Но это не единственная причина: мы узнаем много нового по мере того, как фильм погружает зрителя в турбулентную предысторию семьи.