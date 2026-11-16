На фестивале IDFA в Амстердаме показали нидерландско-китайский фильм «Год призрака»
Режиссер Луи Хотхотхот (вероятно, псевдоним) дебютировал пять лет назад фильмом «Четыре путешествия», где исследовал болезненные последствия китайской демографической политики «одна семья — один ребенок». В новой картине затрагивается та же тема, но она сочетается с целым рядом других. Самое интересное, что глобальные исторические и общественные процессы автор рассматривает через призму личного опыта и собственной семьи.
Картина начинается с того, что режиссеру, живущему в Нидерландах со своей голландской подругой, приходит сообщение, что его отец при смерти. Луи вылетает в Пекин, но вокруг разгар эпидемии ковида, и его заключают на месяц в карантин. За это время старик умирает в провинциальном китайском городе, и сыну не удается его похоронить. Овдовевшая мать впадает в депрессию, но отказывается переехать в столицу к дочери: не хочет покидать место, где лежит прах мужа и, как она убеждена, обитает его призрак. Но это не единственная причина: мы узнаем много нового по мере того, как фильм погружает зрителя в турбулентную предысторию семьи.
По структуре, художественным средствам и вызываемым эмоциям фильм выглядит практически игровым, исполненным первоклассными актерами. Луи Хотхотхот рассказывает о переживаниях из-за смерти отца, винит себя в эгоизме и в том, что ради успешной международной карьеры изменил семье и родине. Он снова и снова возвращается к фамильным преданиям, воспроизводит их на экране с помощью анимации, своего рода театра теней. Это создает объемную картину микросоциума — разветвленного семейного древа.