Магнус Карлсен провалился на пилотном турнире нового чемпионата мира
Главным событием группового раунда пилотного турнира нового проекта Total Chess World Championship, который определяет чемпиона мира в «шахматном многоборье», стал оглушительный провал его фаворита. Норвежец Магнус Карлсен в состязании, придуманном словно специально для него, любителя жесткого контроля времени, не смог выиграть ни одной из десяти партий, потерял шансы бороться даже не за медали, а просто за достойное место и всерьез рискует впервые за полтора десятилетия с лишним потерять первое место в мировой классификации, а также опуститься в рейтинге ниже отметки 2800.
Магнус Карлсен считался железобетонным фаворитом будапештского турнира, готовым занести в послужной список очередное заметное достижение, очередную престижную награду. А «разминочный» блиц перед основной частью соревнования, определявший «посев» в четырех группах, только приподнял его котировки: Карлсен в нем был на высоте. А когда норвежец в хорошей форме, разве можно его остановить?
На групповом этапе между тем случилось нечто, что выглядело абсолютно невероятным. На нем каждый шахматист должен был провести по мини-матчу из двух поединков как раз в «быструю классику» со всеми пятью конкурентами. Это в общей сложности десять партий. И Карлсен не смог выиграть ни одной! Он не справился с двумя элитными оппонентами — голландцем Анишем Гири и россиянином Яном Непомнящим. С Непомнящим — несмотря на то что черными получил практически выигранный эндшпиль. А эндшпиль ведь всегда был коронкой Карлсена: дожимал кого угодно, даже не имея преимущества, в том числе российского фронтмена в чемпионском матче в 2021 году. Он также не справился с не замахивающимся уже на грандиозные свершения азербайджанским ветераном Шахрияром Мамедьяровым и с 17-летним американцем Абхиманью Мишрой, толком не успевшим освоиться в топовых взрослых рубках. Но с этими шахматистами Магнус Карлсен хотя бы разошелся миром. А армянин Айк Мартиросян, скромный рейтинг которого — 2661 — ниже рейтинга норвежца на полторы с лишним сотни пунктов, теперь может гордиться тем, что имеет в активе победу над великим оппонентом. Причем победу эффектную.