Магнус Карлсен провалился на пилотном турнире нового чемпионата мира

На групповом этапе между тем случилось нечто, что выглядело абсолютно невероятным. На нем каждый шахматист должен был провести по мини-матчу из двух поединков как раз в «быструю классику» со всеми пятью конкурентами. Это в общей сложности десять партий. И Карлсен не смог выиграть ни одной! Он не справился с двумя элитными оппонентами — голландцем Анишем Гири и россиянином Яном Непомнящим. С Непомнящим — несмотря на то что черными получил практически выигранный эндшпиль. А эндшпиль ведь всегда был коронкой Карлсена: дожимал кого угодно, даже не имея преимущества, в том числе российского фронтмена в чемпионском матче в 2021 году. Он также не справился с не замахивающимся уже на грандиозные свершения азербайджанским ветераном Шахрияром Мамедьяровым и с 17-летним американцем Абхиманью Мишрой, толком не успевшим освоиться в топовых взрослых рубках. Но с этими шахматистами Магнус Карлсен хотя бы разошелся миром. А армянин Айк Мартиросян, скромный рейтинг которого — 2661 — ниже рейтинга норвежца на полторы с лишним сотни пунктов, теперь может гордиться тем, что имеет в активе победу над великим оппонентом. Причем победу эффектную.