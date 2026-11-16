В Нижнекамске начальницу почтового отделения осудили за хищение 256 тысяч рублей
В Нижнекамске бывшую начальницу отделения почтовой связи признали виновной в присвоении более 256 тыс. руб. с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По данным суда, 36-летняя женщина похитила деньги организации, хотя должна была обеспечивать их сохранность.
Она полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.