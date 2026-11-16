В Татарстане с дропперов взыскали 2,9 млн рублей в пользу обманутых жителей
В Татарстане суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 2,9 млн руб. с владельцев банковских счетов, через которые мошенники вывели деньги двух местных жителей. Средства должны вернуть пострадавшим, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В первом случае пострадавший перевел мошенникам 2,6 млн руб., поверив обещаниям легкого заработка на спортивных ставках. Во втором случае пенсионерка лишилась 300 тыс. руб. Злоумышленники убедили ее перевести деньги на чужой счет под предлогом замены электросчетчика.
В ходе расследования уголовных дел о мошенничестве установили владельцев счетов, на которые поступили похищенные средства. Они проживали в Липецкой и Кемеровской областях и непосредственно в телефонных звонках потерпевшим не участвовали.