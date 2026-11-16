На дамбе КАД Петербурга почти на месяц закроют две полосы движения
На внешнем кольце КАД Петербурга на участке дамбы между Горской и Кронштадтом почти на месяц ограничат движение по двум из трех полос. Меры связаны с проведением строительных работ. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений города.
С 17 ноября по 15 декабря на 137-м километре внешнего кольца КАД, в районе водопропускного сооружения В-5, закроют правую и среднюю полосы. Для проезда останется только левая.
Аналогичные ограничения уже действуют с 16 ноября по 15 декабря на водопропускном сооружении В-4 — на участке со 134-го по 135-й километр внешнего кольца КАД.
В дирекции призвали автомобилистов учитывать изменения при планировании поездок, а во время движения по дамбе следить за дорожной разметкой, знаками и ограждениями.