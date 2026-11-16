На дамбе КАД Петербурга почти на месяц закроют две полосы движения

На внешнем кольце КАД Петербурга на участке дамбы между Горской и Кронштадтом почти на месяц ограничат движение по двум из трех полос. Меры связаны с проведением строительных работ. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений города.