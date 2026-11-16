Правительственные силы Йемена оставили западное побережье после боев с хуситами

Правительственные войска совершили передислокацию из районов вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и юго-западного округа Зубаб в рамках «реорганизации и усиления присутствия на других направлениях», сообщило 15 ноября командование правительственных войск. Основной целью передислокации называют подготовку к обороне временной столицы страны, где располагается центральное правительство — города Аден — и соседних провинций, а также организацию контрнаступательных операций в районе осажденного хуситами города Таиз. «Защита временной столицы Адена и снятие осады с Таиза является национальной и моральной ответственностью»,— отметил официальный представитель йеменской армии Маджид ан-Нузейли.