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Выпуск газеты №211/П

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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане 17 ноября ожидается до -5 градусов

В Татарстане во вторник, 17 ноября, ночью температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, днем — от -2 до +2 градусов.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Местами ожидаются снег и туман. На дорогах возможна гололедица.
В Казани существенных осадков не прогнозируют. При этом ночью и днем местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов, в низких местах — до -5 градусов. Днем воздух прогреется до 0…-2 градусов.
Ветер переменный, со скоростью 3–8 м/с.
Анна Кайдалова