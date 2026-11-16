Бельского переизбрали лидером петербургских единороссов

Александр Бельский занял пост секретаря регионального отделения «Единой России» в Петербурге в ноябре 2024 года. Он сменил на этой позиции депутата Государственной думы Сергея Боярского. Господин Бельский руководит петербургским парламентом с 2021 года. До избрания в ЗакС он длительное время работал в Смольном. Занимал должности председателя комитета внутренней политики и вице-губернатора.