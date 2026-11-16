Бельского переизбрали лидером петербургских единороссов
Спикер городского парламента занимает этот пост с осени 2024 года
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский переизбран секретарем городского отделения партии «Единая Россия». Его кандидатуру утвердили делегаты конференции 16 ноября в ходе тайного голосования, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».
Поскольку партийный устав требует минимум двух кандидатов на пост секретаря, среди единороссов выбрали желающего побороться за руководящую должность. Вторым кандидатом стал депутат Заксобрания Петербурга Михаил Барышников. Его выдвинул глава исполкома регионального отделения Александр Серавин. Господин Барышников участвует в выборах секретаря уже в третий раз.
«Ничего личного, это установка партии»,— обратился Михаил Барышников к, как он выразился, начальнику.
Депутата Барышникова поддержали 5 делегатов. Спикера Бельского — 215 человек.
Александр Бельский занял пост секретаря регионального отделения «Единой России» в Петербурге в ноябре 2024 года. Он сменил на этой позиции депутата Государственной думы Сергея Боярского. Господин Бельский руководит петербургским парламентом с 2021 года. До избрания в ЗакС он длительное время работал в Смольном. Занимал должности председателя комитета внутренней политики и вице-губернатора.