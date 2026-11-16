Сервис аренды самокатов «Юрент» завершил сезон в Екатеринбурге
Сервис аренды самокатов «Юрент» завершил сезон в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании. Всего за апрель — ноябрь жители города проехали на самокатах более 3,3 млн км.
По данным сервиса, 91% поездок были транспортными — пользователи добирались из одной точки в другую. Наибольшая активность приходилась на утренние часы с 6:00 до 10:00 и вечерние — с 17:00 до 22:00. Средняя продолжительность поездки составила девять минут.
Более половины пользователей брали самокаты для поездок длиной до 2 км. В компании отметили, что в этом сезоне жители стали чаще использовать их для коротких поездок по делам — например, в МФЦ и банки.
Самыми популярными районами для начала и завершения поездок стали Ленинский, ВИЗ и Академический. Среди востребованных улиц — Горького, Челюскинцев, Карла Либкнехта, Малышева, проспекты Ленина и Академика Сахарова.
В этом году «Юрент» начал тестировать подтверждение возраста пользователей с помощью цифрового ID в мессенджере MAX. Всего за сезон в Екатеринбурге заблокировали 2 796 аккаунтов и вынесли 4 862 предупреждения за нарушения ПДД.
Доля женщин среди пользователей сервиса составила 42%, мужчин — 58%. Основной возраст аудитории — от 18 до 34 лет.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в 2027 году запретят ездить на электросамокатах еще на девяти участках улиц.