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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Карелии компанию оштрафовали на 1 млн рублей за взятки железнодорожнику

В Карелии ООО «ДОК „Калевала“» оштрафовали на 1 млн рублей за передачу взяток начальнику железнодорожной станции Петрозаводска. Незаконное вознаграждение платили за ускоренную подачу вагонов для отгрузки продукции. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, представитель компании передавал деньги должностному лицу с октября 2020 года по апрель 2022 года. Общая сумма взяток составила 38 тыс. рублей.
Карельская транспортная прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По итогам его рассмотрения компанию привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 1 млн рублей. Сумму незаконного вознаграждения конфисковали в доход государства.
Ранее начальника железнодорожной станции Петрозаводск признали виновным по уголовному делу о получении взяток.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор