В Карелии компанию оштрафовали на 1 млн рублей за взятки железнодорожнику

Карельская транспортная прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По итогам его рассмотрения компанию привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 1 млн рублей. Сумму незаконного вознаграждения конфисковали в доход государства.