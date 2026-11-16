Суд арестовал бывшего министра цифрового развития Новгородской области до 22 декабря
Михаила Киблера обвинили в превышении полномочий
Новгородский районный суд отправил под стражу бывшего министра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаила Киблера. Он будет находиться в СИЗО до 22 декабря. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале заявил, что правительство субъекта оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам.
«Мне доложили о ситуации с министром цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаилом Киблером»,— подчеркнул господин Дронов.
Меру пресечения для господина Киблера избрали по ходатайству областного управления ФСБ. Экс-министру предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями из личной заинтересованности в составе группы лиц.
Другие подробности уголовного дела, в том числе сведения о возможных соучастниках, в пресс-службе суда не раскрыли.
По информации правительства Новгородской области, Киблер уволен с должности министра по собственному желанию с 16 ноября. С 17 ноября ведомство возглавляет его заместитель Владимир Карпунин.