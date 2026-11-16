Суд арестовал бывшего министра цифрового развития Новгородской области до 22 декабря

Новгородский районный суд отправил под стражу бывшего министра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаила Киблера. Он будет находиться в СИЗО до 22 декабря. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале заявил, что правительство субъекта оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам.