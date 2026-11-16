Поставки мяса на ярмарки Татарстана выросли на 16–28% за год

Также на ярмарках увеличилось предложение других продуктов. Поставки муки выросли на 26,4%, макаронных изделий — на 22,1%, круп — на 8,7%, гречки — на 3,2%. Поставки сахара увеличились на 55,7% и достигли 989 тонн. За десять недель привезли более 1,43 млн яиц, что на 6,6% превышает прошлогодний показатель.