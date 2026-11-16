Поставки мяса на ярмарки Татарстана выросли на 16–28% за год
Поставки мяса на осенние сельскохозяйственные ярмарки Татарстана выросли на 16–28% по сравнению с прошлым годом. За десять недель в Казань завезли 496,3 тонны говядины — на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
Наиболее заметно увеличились поставки свинины — на 27,8%. Завоз баранины и конины вырос на 18,8%, колбасных изделий — на 11,9%.
Также на ярмарках увеличилось предложение других продуктов. Поставки муки выросли на 26,4%, макаронных изделий — на 22,1%, круп — на 8,7%, гречки — на 3,2%. Поставки сахара увеличились на 55,7% и достигли 989 тонн. За десять недель привезли более 1,43 млн яиц, что на 6,6% превышает прошлогодний показатель.