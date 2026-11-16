Лидеры индустрии общения

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Оргкомитет «ИнтерКомм» объявил победителей международной премии в области корпоративных коммуникаций
12 ноября оргкомитет «ИнтерКомм» в 17-й раз подвел итоги главной отраслевой премии в области корпоративных коммуникаций и корпоративной культуры. Торжественная церемония состоялась в «Метелица Event Hall» и собрала свыше 300 участников: номинантов, вошедших в шорт-лист, членов жюри, представителей бизнеса и власти.
«Отрасль корпоративных коммуникаций стремительно меняется — вместе с изменениями в экономике, бизнесе, технологиях. Мы перестаем измерять себя количеством рассылок, профессия переходит от задачи "сообщать и продвигать" к "проектировать опыт сотрудников и их работы в компании". Проекты, поданные на премию в нынешнем году, стали отражением этих трансформационных процессов»,— говорит глава оргкомитета «ИнтерКомм» Лариса Рудакова.
По итогам отбора экспертное жюри присудило 90 наград авторам лучших проектов в 26 номинациях, включая Гран-при и спецпризы. Среди финалистов — проекты крупнейших промышленных холдингов, добывающих предприятий, банков, компаний ритейла, телекоммуникаций и других.
В этом году в премии появились новые номинации: «Мерч», «Твои правила», «Вдохновляющий лидер», «Открытие года». Специальная награда оргкомитета премии «Легенда индустрии» была вручена заместителю генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям «Металлоинвеста» Юлии Мазановой.
«Проектом года» стал проект компании Nordgold «Театр для местных сообществ», реализованный на руднике Западной Африки.
В номинации «Работа мечты» победили «Билайн» и Braining Group с проектом «Слово за тобой!»: как перезапустить EVP самого яркого бренда в стране и сделать это эффективно». Лучшим проектом в номинации «Культурный код» стал «Культурный сплав F6. Сохраняя ДНК, создаем будущее» от F6.
Победитель номинации «Коммуникации в найме» — проект Ozon fresh «Карьера с южным колоритом: как Ozon fresh пригласил кандидатов на собеседование в теплицу». Первое место номинации «Комфортный онбординг» занял СИБУР с проектом «Я свой в СИБУРе: экосистема онбординга от вакансии до команды».
В номинации «Образ жизни» победил «Сбер»: проект «Комплексный проект развития жизнестойкости в командах, работающих в условиях высокого стресса». В номинации «Точка роста» первым стал проект «Конструктор AI-тренажеров» от ПАО «МегаФон».
Проект «Норникеля» «Вокруг света и обратно: система каскадных коммуникаций и обратной связи "Норникеля"» выиграл в номинации «Общий знаменатель». Лучшими в номинации «Люди и технологии» стал VK с проектом Tech «ИИшница».
Компания «Контур» с проектом «От корпоративных новостей к живому медиа: как мы перезагрузили карьерный "Телеграм"» выиграла в номинации «Цифровые медиа». В номинации «Мультимедиа» победителем стал ПАО «Газпром нефть» с проектом «Газпром нефть» — это по любви».
Лучшим по «Спецпроектам» стал «ФИКСАТОН VK» от VK.
Победитель в номинации «Событие» — «Норникель» с проектом «ESG вышел на сцену: иммерсивная презентация отчета об устойчивом развитии "Норникеля"».
«Лучшим блогом на "Хабре"» стал блог компании ООО «Гельтек-Медика». В номинации «Маршрут в будущее» победил КРОК с проектом «Железный путь: как работа с молодежью помогла закрыть кадровый дефицит инженеров в КРОК».
Лучшими в номинации «Человек труда» стали Braining Group, X5, «Северсталь», СИБУР, «Балтика» и «БТК Сфера», «Вкусно — и точка» с проектом «Индустриальный показ».
Победителями в номинации «Семейные ценности» стал СИБУР с проектом «СИБУР для всей семьи: экосистема коммуникаций, где семья сотрудника — один из важнейших стейкхолдеров компании».
В номинации «Работа без опасности» выиграл проект «Просто | классно | работать безопасно. Год заботы о безопасности в "Ленте"» от «Группы "Лента"».
ООО «Российские железные дороги» с корпоративным социальным проектом для женщин — работниц ОАО «РЖД» «Как быть успешной и счастливой» — победили в номинации «Женское дело». Первое место в «Территория добра» занял проект «Авиасейлс» «Доступная среда». В номинации «Команда года» выиграл «Билайн» с проектом «Центр по работе с брендом работодателя».
Лучшим в «Открытии года» стал руководитель отдела внутренних коммуникаций и корпоративной культуры «Казаньоргсинтез» СИБУР Юрий Полушкин. «Вдохновляющий лидер» — Евгения Крутова, начальник Центра внутренних коммуникаций Газпромбанка.
В номинации «Мерч» победил «Строительный торговый дом "Петрович"» с проектом «Сделано из ценностей: мерч, в котором сплелись мотивация, поступки и бизнес». В номинации «Твои правила» — «Билайн» с проектом «Родители "Билайна": от 7 до 18 — экосистема поддержки детей и родителей-сотрудников».
Первое место в номинации «Сообщества» занял проект «Яндекса» «Сообщества как платформа соавторства внутренней культуры». Лучшими в номинации «Принт» стал журнал о программе благополучия «#ДляСвоих» от «Северстали».
Специальную награду от информационного партнера премии издательского дома «Коммерсантъ» проекту ПАО «Банк ВТБ» «Интенсив по продуктовому менеджменту ВТБ Онлайн и ВШМ СПбГУ 2.0» вручил директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов.
Специальная награда за креативный подход к трансляции ценностей компании была вручена проекту «Огонек» ИТ-холдинга Т1; за лучшее использование технологий искусственного интеллекта — проекту «Авито» «Принципы АI First: новая культура работы в "Авито"»; за системный подход в работе с детской аудиторией — компании «НЭК» за проекты «ФьючеНЭК и хранители энергии» и «Дети на заводе»; за комплексный подход к созданию цифрового опыта сотрудников — проекту АО «Россельхозбанк» «„Офис в цифре". Цифровая среда по управлению персоналом и коммуникациями».
По оценке оргкомитета, с каждым сезоном жюри получает больше сильных заявок, и выбирать победителей становится сложнее. Многие компании начинают готовиться к премии за год: собирают результаты, оценивают эффект проекта и готовят его к публичной защите. Для команд уже выход в финал одной из ведущих отраслевых премий — профессиональное признание: защита дает номинантам возможность представить свою работу коллегам из других компаний и рассказать, какие решения сработали и почему.