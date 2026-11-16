Лидеры индустрии общения

По оценке оргкомитета, с каждым сезоном жюри получает больше сильных заявок, и выбирать победителей становится сложнее. Многие компании начинают готовиться к премии за год: собирают результаты, оценивают эффект проекта и готовят его к публичной защите. Для команд уже выход в финал одной из ведущих отраслевых премий — профессиональное признание: защита дает номинантам возможность представить свою работу коллегам из других компаний и рассказать, какие решения сработали и почему.