Чибис поручил организовать в Заполярье полигоны для обучения детей управлению БПЛА
В каждом муниципалитете Мурманской области планируют создать площадки для тренировочных полетов беспилотников. Такое поручение подчиненным дал губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании.
По словам главы региона, в области открываются учебные классы по управлению БПЛА, поэтому необходимо обеспечить детям возможность отрабатывать навыки пилотирования. В качестве возможных мест для размещения площадок рассматриваются, в частности, пришкольные стадионы.
Ранее в региональном министерстве образования и науки сообщали, что до конца года в образовательных учреждениях Кольского Заполярья должны заработать 30 центров беспилотных авиационных систем.