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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Чибис поручил организовать в Заполярье полигоны для обучения детей управлению БПЛА

В каждом муниципалитете Мурманской области планируют создать площадки для тренировочных полетов беспилотников. Такое поручение подчиненным дал губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании.
В каждом муниципалитете Мурманской области создадут площадки для полетов беспилотников

В каждом муниципалитете Мурманской области создадут площадки для полетов беспилотников

Александр Коряков / Коммерсантъ

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По словам главы региона, в области открываются учебные классы по управлению БПЛА, поэтому необходимо обеспечить детям возможность отрабатывать навыки пилотирования. В качестве возможных мест для размещения площадок рассматриваются, в частности, пришкольные стадионы.
Ранее в региональном министерстве образования и науки сообщали, что до конца года в образовательных учреждениях Кольского Заполярья должны заработать 30 центров беспилотных авиационных систем.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор