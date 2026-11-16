«Логика молока» вложит 2 млрд рублей в развитие комбината «Эдельвейс» в Казани

В ближайшие два года компания планирует заменить линию по выпуску наиболее востребованных молочных продуктов и детского питания, установить коллаборативных роботов и модернизировать вспомогательное оборудование. Ожидается, что это позволит увеличить объемы производства и повысить его эффективность.