«Логика молока» вложит 2 млрд рублей в развитие комбината «Эдельвейс» в Казани
АО «Логика молока» планирует вложить 2 млрд руб. в развитие молочного комбината «Эдельвейс» в Казани в 2027–2028 годах. Инвестиции направят на модернизацию производства, обновление оборудования и внедрение роботизированных систем, сообщила пресс-служба раиса Татарстана.
Глава республики Рустам Минниханов принял участие в запуске нового производства сухого обезжиренного молока. Строительство цеха началось в 2024 году. Его мощность переработки составляет 100 тонн сырья в сутки, а годовой выпуск превысит 3 тыс. тонн готовой продукции. Совокупные инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей.
В ближайшие два года компания планирует заменить линию по выпуску наиболее востребованных молочных продуктов и детского питания, установить коллаборативных роботов и модернизировать вспомогательное оборудование. Ожидается, что это позволит увеличить объемы производства и повысить его эффективность.
Молочный комбинат «Эдельвейс» работает с 2004 года и перерабатывает до 280 тонн сырого молока в сутки.