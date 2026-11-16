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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Уровень воды в Неве после подъема на выходных снизился до 40 см

В Санкт-Петербурге после подъема уровня воды в Неве на выходных показатели вернулись к низким значениям. Если в субботу уровень достигал 118 см, а в воскресенье — 90 см по Балтийской системе, то сейчас он составляет около 40 см. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Сильный ветер поднял воду в Неве до 118 см, но наводнения в Петербурге не произошло

Сильный ветер поднял воду в Неве до 118 см, но наводнения в Петербурге не произошло

Александр Коряков / Коммерсантъ

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По словам специалиста, в выходные сильный ветер способствовал подъему воды в Неве, однако до наводнения дело не дошло. Сейчас ветер ослабел даже на Финском заливе, поэтому уровень воды в реках и каналах города снизился.
Господин Колесов также отметил, что 16 ноября в предыдущие годы в Петербурге случались сильные наводнения.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор