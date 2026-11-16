Уровень воды в Неве после подъема на выходных снизился до 40 см
В Санкт-Петербурге после подъема уровня воды в Неве на выходных показатели вернулись к низким значениям. Если в субботу уровень достигал 118 см, а в воскресенье — 90 см по Балтийской системе, то сейчас он составляет около 40 см. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
По словам специалиста, в выходные сильный ветер способствовал подъему воды в Неве, однако до наводнения дело не дошло. Сейчас ветер ослабел даже на Финском заливе, поэтому уровень воды в реках и каналах города снизился.
Господин Колесов также отметил, что 16 ноября в предыдущие годы в Петербурге случались сильные наводнения.