Уровень воды в Неве после подъема на выходных снизился до 40 см

В Санкт-Петербурге после подъема уровня воды в Неве на выходных показатели вернулись к низким значениям. Если в субботу уровень достигал 118 см, а в воскресенье — 90 см по Балтийской системе, то сейчас он составляет около 40 см. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.