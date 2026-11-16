Световой фонтан у Казанского собора заработает 16 ноября
В сквере у Казанского собора в Петербурге вечером 16 ноября включат световой фонтан. Инсталляция выполнена в виде раскрывающегося бутона, а световые струи будут создавать иллюзию движения воды. Об этом сообщили в Смольном.
Первое световое представление запланировано на пятницу, 20 ноября. Его посвятят дню рождения Деда Мороза.
Конструкцию изготовили из алюминиевого каркаса и светодиодных гирлянд общей мощностью 5 кВт. Как пояснили в городской администрации, оборудование защищено от влаги и ветра, а благодаря программируемым сценариям инсталляция сможет менять цвет, яркость и динамику свечения.