«Единая Россия» насчитала свыше 63 тыс. партийцев в Петербурге
Год назад их было почти в два раза меньше
По состоянию на осень 2026 года в региональном отделении партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге состоит 63,1 тыс. человек. Число партийцев назвал секретарь городского отделения партии, спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский на конференции 16 ноября, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». В 2025 году в рядах петербургских единороссов насчитывалось 35,5 тыс. партийцев.
Господин Бельский отметил, что по указанию председателя партии Дмитрия Медведева численность региональных отделений должна превышать 2% от численности населения субъекта. Для Петербурга это порядка 80 тыс. человек.
При этом мобилизационный актив в городе составляет 1,7 млн человек, утверждают в партии.