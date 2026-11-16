«Единая Россия» насчитала свыше 63 тыс. партийцев в Петербурге

По состоянию на осень 2026 года в региональном отделении партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге состоит 63,1 тыс. человек. Число партийцев назвал секретарь городского отделения партии, спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский на конференции 16 ноября, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». В 2025 году в рядах петербургских единороссов насчитывалось 35,5 тыс. партийцев.