ЕС принял санкции против петербургского нефтяного терминала

АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) — один из крупнейших российских комплексов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Он был основан 16 июня 1995 года. Предприятие находится в Кировском районе. Грузооборот ПНТ превышает 8 млн тонн в год, а выручка по итогам 2025 года составила 7,4 млрд рублей.