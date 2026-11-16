ЕС принял санкции против петербургского нефтяного терминала
Евросоюз принял санкции против петербургского нефтяного терминала (ПНТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро.
Всего ЕС ввел санкции в отношении 145 физических и юридических лиц. Среди них, в частности, основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.
АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) — один из крупнейших российских комплексов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Он был основан 16 июня 1995 года. Предприятие находится в Кировском районе. Грузооборот ПНТ превышает 8 млн тонн в год, а выручка по итогам 2025 года составила 7,4 млрд рублей.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что надзору не удалось отсудить акции Петербургского нефтяного терминала.