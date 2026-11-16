Еще одной крупной сети АЗС в Тюмени выдали предупреждение из-за цен на бензин
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Тюменской области выдало предупреждение еще одной региональной сети автозаправочных станций — «ТПК Газ» — из-за необоснованно высоких цен на бензин АИ-92, сообщили в ведомстве.
По данным антимонопольной службы, на заправках ООО «ТПК Газ» были завышены розничные цены на бензин АИ-92 — на аналогичных АЗС они были ниже. При этом экономических, технологических и иных оснований для повышения стоимости топлива не было.
УФАС установило, что компания занимает доминирующее положение на рынке розничной продажи АИ-92 в Тюмени и Тюменском районе. По мнению ведомства, действия компании могут ущемлять интересы потребителей и других участников рынка.
Если компания не исполнит предупреждение, УФАС рассмотрит вопрос о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Ранее аналогичное предупреждение от антимонопольной службы получила другая тюменская сеть АЗС — «Н-1». УФАС также выявило на ее заправках завышенные цены на бензин АИ-92.