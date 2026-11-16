Машинист из Ленобласти завоевал золото на чемпионате мира по армрестлингу

Трое спортсменов из Ленинградской области завоевали пять медалей на 47-м чемпионате мира по армрестлингу, который прошел в Нью-Дели. В составе сборной России они выступали под государственным флагом и гимном. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.