Машинист из Ленобласти завоевал золото на чемпионате мира по армрестлингу
Трое спортсменов из Ленинградской области завоевали пять медалей на 47-м чемпионате мира по армрестлингу, который прошел в Нью-Дели. В составе сборной России они выступали под государственным флагом и гимном. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Павел Шичко из Ломоносовского района стал двукратным чемпионом мира среди мастеров старше 40 лет. Мастер спорта России, работающий машинистом Октябрьской железной дороги и занимающийся армрестлингом 20 лет, завоевал золото в борьбе на правую и левую руку.
Борис Поска из Гатчинского округа, которого тренирует Роман Николаев, выиграл соревнования на правую руку. В борьбе на левую он вошел в пятерку сильнейших.
Виктория Маржановска из Всеволожского района завоевала серебряную медаль на левую руку и бронзовую — на правую. Кроме того, спортсменка, которую тренирует президент региональной Федерации армрестлинга Наталья Торсеева, выполнила норматив мастера спорта международного класса.
Всего в чемпионате приняли участие более 1700 спортсменов, тренеров и болельщиков из 65 стран. Сборная России, представленная более чем 200 атлетами, заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 152 медали: 58 золотых, 53 серебряные и 41 бронзовую.